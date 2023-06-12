Без бюстгальтера: актриса в платье с откровенным декольте блеснула сексуальной грудью

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала актриса Николь Янг. Знаменитость в пикантном образе total black шла на вечеринку.

На Николь было асимметричное обтягивающее платье с драпировкой, которое имело откровенное декольте. Под наряд звезда не одела бюстгальтер, поэтому сверкала своим сексуальным бюстом.

Николь Янг / Фото: Getty Images

Сверху Янг надела меховое болеро и дополнила лук золотыми босоножками со стразами и черной сумкой с золотыми деталями. Волосы она уложила в легкие локоны, сделала макияж с черными стрелками и длинными ресницами, уши украсила злотыми серьгами с камнями, а руки – браслетами и кольцами с бриллиантами.

Напомним, американская актриса Кристин Квинн пришла на вечеринку в черном кэтсьюте без бретелек, который был усыпан стразами, имел по бокам сетку и сексуальное декольте. Под этим нарядом, очень напоминающим комбинезон из секс-шопа, отсутствовало белье.

Читайте также: