Без бюстгальтера: актриса в прозрачном платье-паутине похвасталась стройной фигурой в Париже

Ясмин Финни в смелом аутфите появилась на модном шоу.

Ясмин Финни

Ясмин Финни / © Getty Images

Британская актриса Ясмин Финни посетила фэшн-показ бренда Rick Owens, который состоялся в рамках Парижской недели моды. Девушка привлекла к себе внимание своим откровенным луком.

Ясмин надела на модное событие смелое асимметричное платье-паутину тыквенного оттенка, под которым были только черные стринги. Девушка уверенно позировала перед фотографами, демонстрируя стройную фигуру.

Ясмин Финни / © Getty Images

Ясмин Финни / © Getty Images

Лук Финни дополнила черными высокими ботфортами и темно-коричневой кожаной сумкой с ручками-цепочками. Она сделала интересную прическу с двумя тонкими длинными косичками и макияж с помадой шоколадного оттенка.

Напомним, в "голом" платье и без бюстгальтера на Неделе моды в Париже появилась также Хайди Клум.

