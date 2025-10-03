Без бюстгальтера: актриса в прозрачном платье-паутине похвасталась стройной фигурой в Париже

Ясмин Финни / © Getty Images

Реклама

Британская актриса Ясмин Финни посетила фэшн-показ бренда Rick Owens, который состоялся в рамках Парижской недели моды. Девушка привлекла к себе внимание своим откровенным луком.

Ясмин надела на модное событие смелое асимметричное платье-паутину тыквенного оттенка, под которым были только черные стринги. Девушка уверенно позировала перед фотографами, демонстрируя стройную фигуру.

Ясмин Финни / © Getty Images

Лук Финни дополнила черными высокими ботфортами и темно-коричневой кожаной сумкой с ручками-цепочками. Она сделала интересную прическу с двумя тонкими длинными косичками и макияж с помадой шоколадного оттенка.

Реклама

Напомним, в "голом" платье и без бюстгальтера на Неделе моды в Париже появилась также Хайди Клум.