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Без бюстгальтера: актриса в прозрачном платье смело позировала на Парижской неделе моды

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
716
Время на прочтение
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Без бюстгальтера: актриса в прозрачном платье смело позировала на Парижской неделе моды

Кристин Куинн / Фото: Associated Press

Кристин Куинн произвела фурор своим откровенным образом на модном показе.

В рамках Парижской недели моды состоялся показ кутюрной коллекции осень/зима 2023/2024 бренда Georges Hobeika. Один из самых провокационных образов продемонстрировала американская актриса и звезда реалити-шоу The Selling Sunset – Кристин Куинн.

Красавица появилась на фэшн-ивенте в прозрачном асимметричном платье от Georges Hobeika с россыпью страз, которое прекрасно облегало ее сексуальную фигуру. Под нарядом на Кристин были нюдовые трусы и не было бюстгальтера, поэтому свою пышную соблазнительную грудь они прикрыла платиновыми прядями волос. В таком виде она была похожа на только что вышедшую из океана русалку.

Кристин Куинн / © Associated Press
Кристин Куинн / Фото: Associated Press

В руке звезда держала небольшую черную сумочку из крокодиловой кожи. Обула она черные лакированные босоножки. Свой лук Куинн завершила макияжем с пышными ресницами и помадой цвета молочного шоколада.

Напомним, Кристин Куинн на показ кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier пришла в длинном черном платье, которое сверху имитировало смокинг и имело откровенную зону декольте.

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Дата публикации
Просмотры
716
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