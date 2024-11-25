Без бюстгальтера: Аманда Холден блеснула сосками по дороге с работы

Британская радиоведущая не любит носить белье, поэтому часто появляется без него на улицах Лондона.

Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Радиоведущая появилась в пикантном образе total black. На ней было обтягивающее платье миди, через тонкую ткань которого были заметны ее соски, ведь Аманда, как всегда, была без бюстгальтера. На плечи она накинула элегантное пальто с клетчатыми лацканами.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аутфит Холден дополнила черными остроносыми туфлями и черной сумкой-седлом от Christian Dior. Она сделала красивую прическу с локонами, молочный маникюр, надела на лицо черные солнцезащитные очки, шею украсила цепочками, а руки – множеством браслетов и колечками.

Напомним, Аманда Холден в оригинальном платье цвета бургунд посетила благотворительный гала-вечер.

Читайте также:

Аманда Холден в платьях без бюстгальтера (11 фото)