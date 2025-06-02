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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
561
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера: Аманда Холден блеснула сосками по дороге с работы

54-летняя британская радиоведущая и актриса, как она любит, появилась на улицах Лондона без белья.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Аманда Холден

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда шла из своей работы из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Знаменитость на этот раз одела костюм цвета слоновой кости, который состоял из жилета с пуговицами в тон и накладными карманами и короткой юбки с карманами. Под жилет Холден не одела бюстгальтер, поэтому через тонкую ткань были заметны ее соски.

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аутфит Аманда дополнила серебряными босоножками на шпильках и стеганной цветочной сумкой металлик с ручками-цепочками.

У ведущей были распущены волосы, макияж с розовой помадой и длинный молочный маникюр. На лицо она надела массивные очки, шею украсила золотыми цепочками, а руки браслетами и кольцами.

Напомним, Аманда Холден продемонстрировала монохромный лук в голубо-серой гамме. На ней был жакет, блузка и короткая юбка.

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Дата публикации
Количество просмотров
561
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