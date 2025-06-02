Без бюстгальтера: Аманда Холден блеснула сосками по дороге с работы

Аманда Холден / © Getty Images

Реклама

Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда шла из своей работы из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Знаменитость на этот раз одела костюм цвета слоновой кости, который состоял из жилета с пуговицами в тон и накладными карманами и короткой юбки с карманами. Под жилет Холден не одела бюстгальтер, поэтому через тонкую ткань были заметны ее соски.

Аманда Холден / © Getty Images

Аутфит Аманда дополнила серебряными босоножками на шпильках и стеганной цветочной сумкой металлик с ручками-цепочками.

Реклама

У ведущей были распущены волосы, макияж с розовой помадой и длинный молочный маникюр. На лицо она надела массивные очки, шею украсила золотыми цепочками, а руки браслетами и кольцами.

Напомним, Аманда Холден продемонстрировала монохромный лук в голубо-серой гамме. На ней был жакет, блузка и короткая юбка.