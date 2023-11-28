Без бюстгальтера: американская актриса блеснула обнаженной грудью на красной дорожке

40-летняя Грета Ли решила появиться на мероприятии без белья.

Американская актриса Грета Ли посетила церемонию награждения премией Gotham Awards в Нью-Йорке, на которой отметили лучших в телевидении и кино.

На красной дорожке Грета предстала в смелом луке. Она надела черное длинное платье с вырезом по бокам и на спине от бренда Loewe. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому от вспышек фотокамер ткань просвечивалась и она блеснула своей обнаженной грудью.

Грета Ли / Фото: Getty Images

Платье Ли скомбинировало с черными босоножками от Gianvito Rossi. Она сделала укладку, максимально естественный макияж, уши украсила серьгами с кристаллами и завершила лук нюдовым маникюром и черным педикюром.

Напомним, на премии была также Пенелопа Крус, выбравшая для своего появления белое вязаное платье от Chanel из коллекции Fall Winter 2023-2024.

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