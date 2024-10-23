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Без бюстгальтера: американская актриса продемонстрировала обнаженную грудь на премьере фильма ужасов

Без бюстгальтера: американская актриса продемонстрировала обнаженную грудь на премьере фильма ужасов

Без бюстгальтера: американская актриса продемонстрировала обнаженную грудь на премьере фильма ужасов

Келси Эсбил / Фото: Getty Images

Келси Эсбилл в откровенном наряде представила фильм со своим участием.

Американская актриса Келси Эсбилл посетила в Лос-Анджелесе премьеру фильма ужасов "Замри", в котором сыграла главную роль.

Для такого события звезда выбрала откровенный лук. Она надела ассиметричное прозрачное платье макси, полностью расшитое черными пайетками. Под нарядом были черные трусы, а вот бюстгальтер она решила не одевать.

Келси Эсбил / © Getty Images
Келси Эсбил / Фото: Getty Images

Келси смело позировала перед фотографами, демонстрируя свою обнаженную пышную грудь.

У Эсбилл была короткая прическа и макияж в натуральных оттенках.

О фильме:

Фильм ужасов от режиссеров Адама Шиндлера и Брайана Нетто рассказывает об опытном убийце, который вводит убитой горем женщине парализующее ее вещество. Ей нужно немедленно бежать, бороться и прятаться, прежде чем ее тело полностью отключится.

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