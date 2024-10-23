Без бюстгальтера: американская актриса продемонстрировала обнаженную грудь на премьере фильма ужасов

Келси Эсбилл в откровенном наряде представила фильм со своим участием.
Американская актриса Келси Эсбилл посетила в Лос-Анджелесе премьеру фильма ужасов "Замри", в котором сыграла главную роль.
Для такого события звезда выбрала откровенный лук. Она надела ассиметричное прозрачное платье макси, полностью расшитое черными пайетками. Под нарядом были черные трусы, а вот бюстгальтер она решила не одевать.
Келси смело позировала перед фотографами, демонстрируя свою обнаженную пышную грудь.
У Эсбилл была короткая прическа и макияж в натуральных оттенках.
О фильме:
Фильм ужасов от режиссеров Адама Шиндлера и Брайана Нетто рассказывает об опытном убийце, который вводит убитой горем женщине парализующее ее вещество. Ей нужно немедленно бежать, бороться и прятаться, прежде чем ее тело полностью отключится.
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