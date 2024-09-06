Без бюстгальтера: американская актриса в "голом" платье от Виктории Бекхэм позировала на ивенте

Американская актриса Меган Фэйхи посетила в Лос-Анджелесе премьеру телевизионного мини-сериала "Идеальная пара" (The Perfect Couple), основанного на одноименном романе Элин Хильдербранд.

Меган Фэйхи / Фото: Associated Press

Для своего появления звезда выбрала смелый аутфит. Меган предстала в черном прозрачном кружевном платье от бренда Victoria Beckham, под которым на ней были только кружевные трусы. Наряд имел V-образный вырез и обнаженную спину.

Меган Фэйхи / Фото: Associated Press

Аутфит Фэйхи дополнила черными замшевыми босоножками на шпильках. У нее были собраны сзади волосы, макияж с акцентом на глазах, черный маникюр, уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руку – кольцом с большим бриллиантом.

Меган Фэйхи / Фото: Associated Press

Напомним, на премьере мини-сериала была также Николь Кидман, появившаяся в блестящем платье цвета эспрессо от бренда Ferragamo. Наряд имели халтер и глубокое декольте.

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