Без бюстгальтера: американская актриса в прозрачном платье появилась на красной дорожке

32-летняя американская актриса и звезда сериала "Падение дома Ашеров" Уилла Фицджералд, наиболее известная главной ролью Эммы Дюваль в сериале "Крик", стала гостей церемонии вручения наград Critics Choice Awards 2024 в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она появилась в смелом аутфите. Уилла предстала в винтажном прозрачном платье с асимметричным вырезом Jean Louis Scherrer Haute, усыпанном черным и бежевым декором. Под наряд она не одела бюстгальтер, что придало ее луку провокационности.

Уилла Фицджералд / Фото: Associated Press

Фицджералд обула черные босоножки на шпильках, сделала укладку с локонами и максимально естественный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руках – браслеты и кольца.

Уилла Фицджералд / Фото: Associated Press

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