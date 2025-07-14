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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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66
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1 мин

Без бюстгальтера: американская актриса в смелом луке блеснула сосками на премьере фильма

42-летняя Джейми Чон посетила кинособытие в прозрачном лонгсливе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джейми Чон

Джейми Чон / © Associated Press

Джейми Чон посетила премьеру детективного фильма «Декстер: Воскресение», которая прошла в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

На ивенте актриса появилась в откровенном аутфите. На ней был коричневый прозрачный лонгслив, расшитый пайетками, с воротником и V-образным вырезом. Под ним не было бюстгальтера, поэтому Чон сверкала перед присутствующими сосками.

Джейми Чон / © Associated Press

Джейми Чон / © Associated Press

Верх звезда скомбинировала с голубой юбкой миди с пайетками и белыми босоножками с ремешками.

Джейми Чон / © Associated Press

Джейми Чон / © Associated Press

Джейми распустила волосы, сделала макияж с розовыми румянами и нежно-розовой помадой.

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