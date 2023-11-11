Без бюстгальтера: американская модель в красном платье блеснула пышной грудью

26-летняя Джордин Вудс в пикантном образе вышла в свет.
Американская модель Джордин Вудс стала гостьей гала-концерта Give Her FlowHERS, который состоялся в Беверли-Хиллз.
На мероприятии она появилась в красном обтягивающем платье макси с цветком, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительную фигуру в виде "песочных часов". Наряд Вудс просвечивался, поэтому она засветила трусы, а также пышную сексуальную грудь, на которой были круглые нюдовые присоски.
Джордин дополнила лук серебряными босоножками со стразами и сумкой, инкрустированной стразами.
Модель сделала укладку с кудрями и несколько прядей собрала на макушке, а также макияж с черными стрелками и шоколадной помадой. Уши она украсила элегантными сережками с камнями, а руку – кольцом. Длинный французский маникюр завершил пикантный аутфит Вудс.
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