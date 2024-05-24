Без бюстгальтера: американская модель в кружевном платье появилась на гала-вечере

28-летняя Кармелла Роуз в соблазнительном образе total black пришла на мероприятие.

Американская модель Кармелла Роуз посетила 30-й ежегодный гала-вечер amfAR, который состоялся в Hotel du Cap-Eden-Roc в рамках Каннского кинофестиваля.

Кармелла Роуз / Фото: Associated Press

На традиционной гала-вечере amfAR собирали средства в поддержку проектов по борьбе с ВИЧ и СПИДом.

Роуз продемонстрировала там сексуальный образ. На ней было черное кружевное корсетное платье до пола и на тонких бретельках. Под нарядом не было бюстгальтера, а только черные трусы с высокой талией. Платье прекрасно облегало ее стройную фигуру.

Кармелла Роуз / Фото: Associated Press

Кармелла сделала волнистую укладку, макияж с черными стрелками и украсила уши массивными золотыми серьгами-крестами с черными камнями.

Кармелла Роуз / Фото: Associated Press

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