Без бюстгальтера: американская модель в кружевном платье появилась на гала-вечере

28-летняя Кармелла Роуз в соблазнительном образе total black пришла на мероприятие.
Американская модель Кармелла Роуз посетила 30-й ежегодный гала-вечер amfAR, который состоялся в Hotel du Cap-Eden-Roc в рамках Каннского кинофестиваля.
На традиционной гала-вечере amfAR собирали средства в поддержку проектов по борьбе с ВИЧ и СПИДом.
Роуз продемонстрировала там сексуальный образ. На ней было черное кружевное корсетное платье до пола и на тонких бретельках. Под нарядом не было бюстгальтера, а только черные трусы с высокой талией. Платье прекрасно облегало ее стройную фигуру.
Кармелла сделала волнистую укладку, макияж с черными стрелками и украсила уши массивными золотыми серьгами-крестами с черными камнями.
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