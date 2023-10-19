Без бюстгальтера: американская модель в мини-платье цвета овсянки блеснула сосками во время прогулки

Брукс Надер в кокетливом образе появилась на улицах Нью-Йорка.

Американская модель и актриса Брукс Надер попала в объектив папарацци в Нью-Йорке. Красавица выглядела кокетливо.

На Брукс было короткое трикотажное платье цвета овсянки с открытой спиной. Под него девушка не одевала бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань она блеснула сосками. Кстати, наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Аутфит Нейдер дополнила мюлями цвета металлик на шпильках. В руке она держала бежево-серую сумку Hermès Birkin.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Модель распустила волосы, закрепив их за ушами, сделала нежный макияж, красный маникюр и педикюр и завершила лук лаконичными серьгами.

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