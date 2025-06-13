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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: американская модель в платье с глубоким вырезом сходила в ресторан
Брукс Нейдер в пикантном образе сверкнула пышным бюстом.
Американская модель Брукс Нейдер попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла на ужин в ресторан.
Для своего выхода красотка выбрала пикантный аутфит. На ней было черное платье с помятой фактурой, тоненькими завязками и глубоким вырезом. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому Брукс похвасталась пышной и соблазнительной грудью.
Свой лук Нейдер дополнила белой сумкой Hermes и золотистыми босоножками на шпильках. Модель сделала объемную прическу, нежный макияж и красный маникюр и педикюр. Уши она украсила золотыми широкими серьгами-кольцами, руки золотыми широкими парными браслетами и кольцами.
Напомним, Брукс Нейдер в красном платье с драпировкой и без бретелек, которое просвечивалось, попала под прицел фотографов.