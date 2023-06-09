Без бюстгальтера: американская модель в прозрачном наряде пришла на вечеринку

София Калпо знает, как привлечь к себе внимание на мероприятии.

Модель, звезда реалити и младшая сестра "Мисс Вселенная-2012" Оливии Калпо – София Калпо – посетила вечеринку FWRD pop-up store в Лос-Анджелесе.

София решила привлечь к себе внимание провокационным луком. Она надела черный прозрачный топ с принтом, под которым отсутствовал бюстгальтер, юбку-сетку длины макси, украшенную стразами, и черные трусы с высокой посадкой. На плечи Калпо накинула кожаную косуху.

София Калпо / Фото: Getty Images

Аутфит модель дополнила черными босоножками, лаконичными серьгами и золотым браслетом и кольцами. Волосы София собрала в пучок, сделала макияж с акцентом на длинных ресницах и завершила образ молочным маникюром.

Напомним, Оливия Калпо на Каннском кинофестивале сияла в кутюрном платье Miss Sohee, состоявшем из черного обтягивающего верха, усыпанного стразами внизу, и пышной голубой юбки.

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