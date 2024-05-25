Без бюстгальтера: американская модель в прозрачном платье блеснула обнаженной грудью

Американская модель Эйприл Лав Гири посетила ежегодный гала-вечер amfAR, который состоялся в Hotel du Cap-Eden-Roc в рамках Каннского кинофестиваля. Она пришла в сопровождении своего бойфренда Робина Тика.

Девушка решила привлечь к себе внимание откровенным аутфитом. Она надела черное кружевное ассиметричное платье с цветочным мотивом и шлейфом, которое ничего не прикрывало. Наряд был украшен черным бисером.

Эйприл Лав Гири / Фото: Getty Images

Под платьем на Эйприл были черные трусы с прозрачными лямками и отсутствовал бюстгальтер, поэтому она сверкала перед присутствующей обнаженной грудью. Гири имела укладку с локонами, макияж смоки-айс, золотые серьги в ушах и кольцо с бриллиантом.

На Робине был черный костюм, пиджак которого он надел на голое тело.

Напомним, Белла Торн появилась на гала-вечере в двухцветном платье, состоявшем из прозрачной вязаной части со стразами и белого лифа с пышным декольте. Под нарядом не было нижнего белья.

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