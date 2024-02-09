Без бюстгальтера: американская модель в прозрачном платье пришла на Неделю моды в Нью-Йорке

Американская модель Бриджит Альс попала под прицел папарацци, когда пришла на показ бренда Bronx & Banco, состоявшегося в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Девушка выглядела сексуально и стройно. На ней было черное прозрачное кружевное платье, расшитое на юбке пайетками, с открытым животом. Под нарядом на ней были черные трусы и отсутствовал бюстгальтер, что придало ее луку провокационности.

Бриджит Альс / Фото: Getty Images

Альс обула черные лакированные босоножки на высокой платформе и шпильках. Бриджит сделала аккуратную прическу, украсив ее золотым аксессуаром с жемчугом, насыщенный макияж глаз, в ушах были золотые массивные серьги, а на руках – парные золотые широкие браслеты. Молочный маникюр с декором завершил образ манекенщицы.

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