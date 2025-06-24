Без бюстгальтера: американская модель в шоколадном платье с глубоким декольте позировала на ивенте

Брукс Нейдер / © Getty Images

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Американская модель Брукс Нейдер посетила празднование запуска коллаборации Alice + Olivia x Ford Bronco Can't Be Tamed, состоявшейся в Нью-Йорке. Позировала она на интересной фотозоне с автомобилем.

Для своего появления манекенщица выбрала пикантный образ. На ней было шоколадное платье макси с американским проймой и глубоким декольте. Под нарядами не было бюстгальтера, что придало ее аутфиту соблазнительности. Брукс похвасталась красивой грудью.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Нейдер сделала объемную укладку, с локонами, макияж в нежных оттенках и молочный маникюр. На лицо она надела массивные очки-авиаторы с коричневыми линзами, уши украсила золотыми большими серьгами, шею - цепочкой с золотой подвеской, а на руках были золотые парные браслеты и кольца.

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Напомним, Брукс Нейдер в красном платье посетила в Нью-Йорке премьеру драмы о спорте «F1: Фильм» с Брэдом Питтом в главной роли.