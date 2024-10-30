Без бюстгальтера: американская модница в прозрачном платье блеснула сосками

Одна из самых влиятельных модниц мира, девушка профессионального баскетболиста Патрика Беверли – Мандана Болурчи – попала в объективы папарацци в Западном Голливуде, когда шла на хэллоуинскую вечеринку.

Она выбрала для такого события откровенный аутфит. Мандана была одета в черное прозрачное платье макси с цветочными аппликациями в зоне декольте и на подоле. Под нарядом были черные кружевные трусы и не было бюстгальтера, поэтому девушка сверкала своими сосками перед собравшимися.

Мандана Болурчи / Фото: Getty Images

Свой лук Болурчи дополнила черной фатой с кружевом, прозрачными черными перчатками, черной сумкой с черной вышивкой и искусственным красно-черным букетом.

Мандана сделала волнистую укладку, макияж с розовыми румянами и украсила одну перчатку часами.

Напомним, Мандана Болурчи вышла на прогулку в розовом коротком наряде с разрезами на талии. Главный акцент в ее образе был на глубоком и сексуальном декольте.

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