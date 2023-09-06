Без бюстгальтера: американская певица блеснула откровенным декольте на фэшн-ивенте

Артистка Maeta появилась на показе в пикантном луке.

В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ коллаборации PrettyLittleThing x Naomi Campbell. Ивент посетило много звездных красавиц. Наше внимание привлекла американская певица Maeta.

Девушка выбрала для своего появления черное платье с американской проймой, откровенным декольте и драпировкой. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, что придавало ее образу соблазнительности.

А еще платье имело высокий разрез, через который Maeta демонстрировала свои стройные ноги.

Maeta / Фото: Associated Press

Аутфит певица дополнила черными босоножками на шпильках. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с шоколадной помадой, украсила уши серебряными серьгами-кольцами, а руки – браслетами и кольцом с камнями. Длинный французский маникюр завершил вечерний лук артистки.

Напомним, мероприятие также посетила модель Джулия Фокс, которая пришла в дерзком аутфите. На ней был черный кожаный тренч и сапоги с острым мысом.

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