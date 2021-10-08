Без бюстгальтера: американская певица сверкнула обнаженной и сексуальной грудью на улицах Нью-Йорка

Без бюстгальтера: американская певица сверкнула обнаженной и сексуальной грудью на улицах Нью-Йорка

Провокационная Halsey сделала ставку в своем аутфите на глубокое декольте.

Американская артистка Halsey знает, как привлечь к себе внимание. Достаточно выйти в свет в откровенном образе и о тебе будут говорить не один день.

Она так и сделала. Певица появилась на улицах Нью-Йорка в черном платье макси по фигуре с капюшоном, который надела на голову.

Halsey / Getty Images

Наряд имел экстремально глубокое декольте, которое заканчивалось ниже пупка. Halsey была без бюстгальтера, поэтому сверкала своим пышным обнаженным бюстом, который приковывал взгляды всех вокруг.

Лицо девушка спрятала под черными очками и маской. В ушах у нее были длинные серьги. Наряд звезда дополнила черными босоножками на высокой платформе.

А британская модель Деми Роуз постоянно привлекает внимание своих фолловеров и СМИ своими откровенными снимками. Она часто выкладывает фото без нижнего белья.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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