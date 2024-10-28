Без бюстгальтера: американская певица в "голом" платье пришла на ивент

26-летняя Чаппелл Рон в прозрачном наряде позировала перед фотографами.

Американская певица Чаппелл Рон посетила в Лос-Анджелесе премьеру документального фильма "Оливия Родриго: Guts World Tour".

Оливия Родриго и Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Для мероприятия она выбрала откровенный аутфит. Рон надела красное прозрачное платье макси с разрезом, украшенное бордовыми цветочными аппликациями.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Под нарядом на ней были трусы с высокой посадкой и не было бюстгальтера. На соски артистка приклеила нюдовые кружочки.

Чаппел сделала объемную укладку с кудрями и яркий насыщенный макияж с сине-черными тенями, красными румянами и темно-бордовой помадой.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Рон дополнила лук черными кожаными сапогами и красными прозрачными перчатками с цветочными аппликациями.

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