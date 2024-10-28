Без бюстгальтера: американская певица в "голом" платье пришла на ивент

26-летняя Чаппелл Рон в прозрачном наряде позировала перед фотографами.
Американская певица Чаппелл Рон посетила в Лос-Анджелесе премьеру документального фильма "Оливия Родриго: Guts World Tour".
Для мероприятия она выбрала откровенный аутфит. Рон надела красное прозрачное платье макси с разрезом, украшенное бордовыми цветочными аппликациями.
Под нарядом на ней были трусы с высокой посадкой и не было бюстгальтера. На соски артистка приклеила нюдовые кружочки.
Чаппел сделала объемную укладку с кудрями и яркий насыщенный макияж с сине-черными тенями, красными румянами и темно-бордовой помадой.
Рон дополнила лук черными кожаными сапогами и красными прозрачными перчатками с цветочными аппликациями.
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