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Без бюстгальтера: американская певица в откровенном платье блеснула обнаженной грудью и трусами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
392
Время на прочтение
1 мин
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Без бюстгальтера: американская певица в откровенном платье блеснула обнаженной грудью и трусами

Шарлотта Лоуренс / Фото: Associated Press

Шарлотта Лоуренс пришла на светскую церемонию в прозрачном наряде.

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Fashion Trust US Awards.

Мероприятие посетила американская певица и модель Шарлотта Лоуренса. Девушка выбрала для своего появления смелый образ.

На ней было черное прозрачное платье из шифона с небольшим шлейфом, верх которого имел вязаный топ-сетку, сквозь который девушка засветила обнаженную грудь. На сосках были нюдовые наклейки. Шарлотта также сверкнула черными трусами.

Шарлотта Лоуренс / © Associated Press
Шарлотта Лоуренс / Фото: Associated Press

Образ Лоуренс дополнила черными туфлями, волнистой укладкой и макияжем с акцентом на глазах.

Шарлотта обожает прозрачные наряды. На послеоскаровской вечеринке Vanity Fair она также появилась в черном прозрачном платье, в котором сверкнула сосками и черными трусами.

Шарлотта Лоуренс / © Associated Press
Шарлотта Лоуренс / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
392
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