Без бюстгальтера: американская певица в платье с прозрачным верхом позировала фотографам на ивенте

Виктория Моне выбрала для своего выхода экстравагантный наряд.
Американская соул-певица Виктория Моне на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз появилась в пикантном образе.
Звезда предстала в платье от бренда Harris Reed. Оно состояло из длинной черной юбки с изображением цветов и птиц, а также прозрачного корсетного верха, который закрывал ей подбородок.
На Моне не было бюстгальтера, поэтому она сверкала своей обнаженной грудью.
Виктория сделала элегантную прическу, закрепив ее китайскими палочками, вечерний макияж, уши украсила золотыми серьгами Dries Criel и завершила лук маникюром с дизайном.
Напомним, Флоренс Пью также пришла на вечеринку без белья. На ней было прозрачное платье молочного оттенка с баской и шлейфом, украшенное флористическими аппликациями.
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