Без бюстгальтера: американская певица в платье с прозрачным верхом позировала фотографам на ивенте

Виктория Моне выбрала для своего выхода экстравагантный наряд.

Американская соул-певица Виктория Моне на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз появилась в пикантном образе.

Звезда предстала в платье от бренда Harris Reed. Оно состояло из длинной черной юбки с изображением цветов и птиц, а также прозрачного корсетного верха, который закрывал ей подбородок.

На Моне не было бюстгальтера, поэтому она сверкала своей обнаженной грудью.

Виктория Моне / Фото: Getty Images

Виктория сделала элегантную прическу, закрепив ее китайскими палочками, вечерний макияж, уши украсила золотыми серьгами Dries Criel и завершила лук маникюром с дизайном.

Напомним, Флоренс Пью также пришла на вечеринку без белья. На ней было прозрачное платье молочного оттенка с баской и шлейфом, украшенное флористическими аппликациями.

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