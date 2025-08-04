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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: американская певица откровенным нарядом произвела фурор на мероприятии
Miss Kaniyah знает, что надеть, чтобы привлечь к себе внимание.
Американская артистка Miss Kaniyah посетила премьеру нового сезона реалити-шоу «Кабаре Джозелин в Калифорнии» от Zeus Network, состоявшейся в кинотеатре Cinepolis Luxury Cinemas Inglewood в Инглвуде.
Звезда произвела фурор своим провокационным луком. Она появилась перед фотокамерами в откровенном полупрозрачном платье перламутрового оттенка с халтером-цепочкой, драпировкой и шлейфом. Наряд имел обнаженный живот и едва прикрывал грудь Miss Kaniyah.
Певица сделала гладкую прическу с уложенными мокрыми локонами, макияж с пышными накладными ресницами и французский маникюр. Аутфит артистка завершила золотыми украшениями и интересной золотой сумочкой-клатчем.