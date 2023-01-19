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Без бюстгальтера: американская рэперша показала фотографам грудь и татуировку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1373
Время на прочтение
1 мин
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Без бюстгальтера: американская рэперша показала фотографам грудь и татуировку

Coi Leray / Фото: Getty Images

Что только ни делают звезды, чтобы привлечь к себе внимание на фэшн-ивентах. К примеру, наша героиня пришла в прозрачном платье и без белья.

Американская рэперша и автор песен — Coi Leray – стала гостьей фэшн-шоу мужской одежды Saint Laurent. Показ прошел в рамках Парижской недели моды.

Звезда появилась там в откровенном образе. Она надела черное прозрачное длинное платье, под которым на ней были только черные трусы. Позируя фотографам, артистка спустила на руки длинную черную шубу и продемонстрировала свою грудь и татуировку между ней в виде креста.

Coi Leray / © Getty Images
Coi Leray / Фото: Getty Images

Аутфит Coi Leray дополнила идеально ровной укладкой и ярким макияжем с блестящими тенями и коричневой помадой. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики.

Напомним, на модном показе побывала и звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега. Она в длинном черном платье продемонстрировала фотографам обнаженную спину.

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Дата публикации
Просмотры
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