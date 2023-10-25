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Без бюстгальтера: американская рэперша в джинсовом пальто блеснула сексуальной грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
4639
Время на прочтение
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Без бюстгальтера: американская рэперша в джинсовом пальто блеснула сексуальной грудью

Реперка JT / Фото: Associated Press

Реперка JT в откровенном образе снялась в фотосессии.

Участница американского хип-хоп-дуэта из Майами City Girls – репер JT – приняла участие в фотосессии, посвященной промокампании их третьего альбома RAW.

Перед объективом фотокамеры артистка предстала в соблазнительном образе. Рэперша надела длинное джинсовое пальто с мехом на воротнике и манжетах, под которым на ней были только трусы из денима. Звезда слегка затянула наряд джинсовым поясом. Обута она была в красные туфли на шпильках.

Реперка JT / © Associated Press
Реперка JT / Фото: Associated Press

JT соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя часть обнаженного тела и сверкая пышной сексуальной грудью.

Реперка JT / © Associated Press
Реперка JT / Фото: Associated Press

Рэперша сделала укладку с боковым пробором и макияж смоки-айс. В ушах у нее были бриллиантовые серьги. Длинный розово-черный маникюр завершил лук JT.

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Дата публикации
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