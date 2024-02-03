Без бюстгальтера: американская танцовщица блеснула пышной грудью на улицах Лос-Анджелеса

Маккензи Зиглер в провокационном луке попала под прицел фотографов.

Наше внимание привлекла американская танцовщица и модель – Маккензи Зиглер, которую папарацци подловили на улицах Лос-Анджелеса.

Звезда вышла в свет в откровенном образе. На ней было красное обтягивающее платье миди с высокой горловиной, которое от вспышек фотокамер просвечивалось. Поскольку под нарядом отсутствовал бюстгальтер, Маккензи засветила свою пышную грудь.

Маккензи Зиглер / Фото: Getty Images

Наряд Зиглер дополнил красными лакированными туфлями и черной сумкой. Девушка сделала высокий пучок, нежный макияж, уши украсила бордовыми серьгами в виде капель, а руку – массивными браслетами. Длинный белый маникюр завершил лук Маккензи.

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