Без бюстгальтера: Аня Рубик продемонстрировала соблазнительную грудь на показе в Париже

В рамках недели моды в Париже состоялся показ бренда Saint Laurent. Для фэшн-шоу выбрали самую живописную локацию французской столицы – подножие Эйфелевой башни.

На ивент-событии побывала Аня Рубик, появившаяся в смелом луке от Saint Laurent. На ней было шоколадное длинное платье, под которое она надела только высокие трусы. Сквозь тонкую ткань была видна обнаженная грудь – это выглядело соблазнительно.

Аня Рубик / Фото: Getty Images

Аутфит Рубик дополнила черной шубой из искусственного меха и черными босоножками.

Волосы модель распустила, подчеркнула глаза черным карандашом и надела на палец кольцо с огромным черным камешком.

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