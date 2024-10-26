Без бюстгальтера: Арабелла Чи в блестящем платье с вырезом на спине пришла на премьеру фильма

33-летняя модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" в пикантном образе появилась на мероприятии.

Арабелла Чи посетила премьеру фантастического экшена "Веном: последний танец" в Лондоне.

На красной дорожке красавица предстала в блестящем длинном платье с люрексом, высокой горловиной, длинными расклешенными на манжетах рукавами и вырезом на спине, который она продемонстрировала фотографам.

Арабелла Чи / Фото: Associated Press

Под нарядом не было бюстгальтера, поєтому она сверкала сосками перед собравшимися. Девушка выглядела стройно и соблазнительно.

Арабелла Чи / Фото: Associated Press

Лук Арабелла дополнила черными босоножками с металлическими шипами и на шпильках, а также черной треугольной сумочкой от Prada, украшенной стразами.

Арабелла Чи / Фото: Associated Press

Модель сделала идеально ровную укладку, максимально натуральный макияж с прозрачным блеском на губах, ярко-красные маникюр и педикюр.

Арабелла Чи / Фото: Associated Press

Напомним, Арабелла Чи в коричневом бикини с принтом похвасталась упругими ягодицами.

О фильме:

После событий предыдущей части журналист Эдди Брок и умный инопланетный симбиот Веном должны убегать, потому что их преследуют два мира. Брок приблизится к космической вселенной "Человека-паука". Им нужно будет принять важное решение, которое станет для них последним танцем.

Фильм "Веном: последний танец" уже в украинских кинотеатрах.

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