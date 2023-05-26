Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Без бюстгальтера: австралийская актриса в полупрозрачном платье сияла на Лазурном побережье

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
470
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Без бюстгальтера: австралийская актриса в полупрозрачном платье сияла на Лазурном побережье

Кэтрин Лэнгфорд / Фото: Associated Press

Кэтрин Лэнгфорд продемонстрировала соблазнительный образ на красной дорожке.

На показ фильма режиссера Вима Вендерса "Идеальные дни", состоявшегося на Каннском кинофестивале, пришла австралийская актриса Кэтрин Лэнгфорд, которая сразу же привлекла к себе внимание красивым аутфитом.

Звезда была одета в серебряное полупрозрачное платье, расшитое пайетками и камнями, с американским проемом и шлейфом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Кэтрин.

Кэтрин Лэнгфорд / © Associated Press
Кэтрин Лэнгфорд / Фото: Associated Press

Под наряд она не одела бюстгальтер, что придало ее образу сексуальности. И хотя ее платье и было откровенным, Кэтрин позировала довольно скромно и была сдержанной.

Кэтрин Лэнгфорд / © Associated Press
Кэтрин Лэнгфорд / Фото: Associated Press

Лук Лэнгфорд дополнила роскошными драгоценностями от Bulgari – колье, серьгами и кольцами. Она сделала укладку волнами и максимально естественный макияж.

Кэтрин Лэнгфорд / © Associated Press
Кэтрин Лэнгфорд / Фото: Associated Press

Напомним, Кейт Бекинсейл в Каннах появилась в салатовом прозрачном ромпере от бренда Zuhair Murad, расшитом камнями, сквозь который она блеснула пышным сексуальным декольте.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
470
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация