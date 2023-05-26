Без бюстгальтера: австралийская актриса в полупрозрачном платье сияла на Лазурном побережье

На показ фильма режиссера Вима Вендерса "Идеальные дни", состоявшегося на Каннском кинофестивале, пришла австралийская актриса Кэтрин Лэнгфорд, которая сразу же привлекла к себе внимание красивым аутфитом.

Звезда была одета в серебряное полупрозрачное платье, расшитое пайетками и камнями, с американским проемом и шлейфом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Кэтрин.

Кэтрин Лэнгфорд / Фото: Associated Press

Под наряд она не одела бюстгальтер, что придало ее образу сексуальности. И хотя ее платье и было откровенным, Кэтрин позировала довольно скромно и была сдержанной.

Кэтрин Лэнгфорд / Фото: Associated Press

Лук Лэнгфорд дополнила роскошными драгоценностями от Bulgari – колье, серьгами и кольцами. Она сделала укладку волнами и максимально естественный макияж.

Кэтрин Лэнгфорд / Фото: Associated Press

Напомним, Кейт Бекинсейл в Каннах появилась в салатовом прозрачном ромпере от бренда Zuhair Murad, расшитом камнями, сквозь который она блеснула пышным сексуальным декольте.

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