Без бюстгальтера: австралийская актриса в полупрозрачном платье сияла на Лазурном побережье

Кэтрин Лэнгфорд продемонстрировала соблазнительный образ на красной дорожке.
На показ фильма режиссера Вима Вендерса "Идеальные дни", состоявшегося на Каннском кинофестивале, пришла австралийская актриса Кэтрин Лэнгфорд, которая сразу же привлекла к себе внимание красивым аутфитом.
Звезда была одета в серебряное полупрозрачное платье, расшитое пайетками и камнями, с американским проемом и шлейфом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Кэтрин.
Под наряд она не одела бюстгальтер, что придало ее образу сексуальности. И хотя ее платье и было откровенным, Кэтрин позировала довольно скромно и была сдержанной.
Лук Лэнгфорд дополнила роскошными драгоценностями от Bulgari – колье, серьгами и кольцами. Она сделала укладку волнами и максимально естественный макияж.
Напомним, Кейт Бекинсейл в Каннах появилась в салатовом прозрачном ромпере от бренда Zuhair Murad, расшитом камнями, сквозь который она блеснула пышным сексуальным декольте.
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