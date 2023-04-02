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Без бюстгальтера: австралийская диджей блеснула пышной сексуальной грудью на улицах Лос-Анджелеса

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
909
Время на прочтение
1 мин
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Без бюстгальтера: австралийская диджей блеснула пышной сексуальной грудью на улицах Лос-Анджелеса

Джорджия Синклер / Фото: Getty Images

Знаменитость сделала акцент в своем образе на соблазнительном декольте.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала австралийская диджей и музыкальная продюсер Джорджа Синклер. Женщина привлекла внимание пикантным луком.

На ней был блестящий асимметричный топ с откровенным декольте, который наполовину прикрыл ее пышную и сексуальную грудь. Бюст Джорджии выглядел очень соблазнительно.

Джорджия Синклер / © Getty Images
Джорджия Синклер / Фото: Getty Images

Верх она скомбинировала с белой мини-юбкой, которая подчеркнула ее стройные ноги. Обута она была в белые ботильоны на шпильках.

Ровная укладка, макияж с акцентом на глазах, золотые браслеты и часы завершили лук Синклер.

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Дата публикации
Просмотры
909
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