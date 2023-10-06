Без бюстгальтера: австралийская модель в прозрачном красивом платье блеснула пышным декольте

Австралийская модель и актриса Элли Гонсалвес посетила премьерный показ фильма The Real Housewives of Sydney, состоявшегося в Королевском моторном яхт-клубе в Сиднее.

Для своего выхода красавица выбрала смелый аутфит. На ней было прозрачное платье макси, украшенное голубой вышивкой и стразами, без бретелек. Наряд имел сексуальное декольте и высокий разрез. Элли была без бюстгальтера и это выглядело очень соблазнительно.

Элли Гонсалвес / Фото: Getty Images

Аутфит Гонсалвес дополнила туфлями цвета металлик и серебряной сумочкой с кристаллами. Она гладко уложила свои короткие белокурые волосы, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки – браслетами. Молочный маникюр завершил откровенный лук актрисы.

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