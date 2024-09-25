Без бюстгальтера: австралийская модель в прозрачном платье блеснула грудью на фэшн-шоу

37-летняя Эбби Ли пришла на показ в смелом аутфите.
Австралийская модель и актриса – Эбби Ли – посетила показ коллекции весна/лето 2025 года бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды.
На мероприятии она предстала в откровенном образе. На ней было закрытое прозрачное платье макси трендового шоколадного цвета с флористическим принтом и рюшами. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому девушка сверкала перед камерами своей обнаженной грудью.
Лук Ли дополнила блестящим шнурком на талии и лакированной красной сумкой.
Эбби сделала волнистую укладку, макияж с черными стрелками и завершила аутфит серьгами-кольцами.
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