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Без бюстгальтера: австралийская модель в прозрачном платье блеснула грудью на фэшн-шоу

Без бюстгальтера: австралийская модель в прозрачном платье блеснула грудью на фэшн-шоу

Без бюстгальтера: австралийская модель в прозрачном платье блеснула грудью на фэшн-шоу

Эбби Ли / Фото: Getty Images

37-летняя Эбби Ли пришла на показ в смелом аутфите.

Австралийская модель и актриса – Эбби Ли – посетила показ коллекции весна/лето 2025 года бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

На мероприятии она предстала в откровенном образе. На ней было закрытое прозрачное платье макси трендового шоколадного цвета с флористическим принтом и рюшами. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому девушка сверкала перед камерами своей обнаженной грудью.

Эбби Ли / © Getty Images
Эбби Ли / Фото: Getty Images

Лук Ли дополнила блестящим шнурком на талии и лакированной красной сумкой.

Эбби сделала волнистую укладку, макияж с черными стрелками и завершила аутфит серьгами-кольцами.

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