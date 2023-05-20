Без бюстгальтера: азиатская фэшн-блогер в прозрачном платье появилась на Каннском кинофестивале

Популярная азиатская фэшн-блогер Джессика Ванг дебютировала на Каннском кинофестивале.
Для своего первого выхода на красную дорожку мероприятия Джессика Ванг выбрала пикантный вечерний образ. Джесс надела черное прозрачное платье, расшитое кружевными цветами от бренда Christian Siriano. Наряд состоял из корсетного верха и экстравагантной юбки, одна половина которой была фатиновая и с воланами.
Под платьем из белья были только бежевые кружевные трусы. А вот обнаженную грудь блогера прикрыли цветы на наряде.
Образ Джессика дополнила черными лакированными босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках и золотыми украшениями в виде змей: серьгами в ушах, колье на шее и кольцом на пальце.
Блогер сделала укладку с мокрым эффектом, макияж с коричневой помадой и завершила лук темно-коричневым маникюром и педикюром.
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