Без бюстгальтера: азиатская фэшн-блогер в прозрачном платье появилась на Каннском кинофестивале

Для своего первого выхода на красную дорожку мероприятия Джессика Ванг выбрала пикантный вечерний образ. Джесс надела черное прозрачное платье, расшитое кружевными цветами от бренда Christian Siriano. Наряд состоял из корсетного верха и экстравагантной юбки, одна половина которой была фатиновая и с воланами.

Джессика Ванг / Фото: Associated Press

Под платьем из белья были только бежевые кружевные трусы. А вот обнаженную грудь блогера прикрыли цветы на наряде.

Джессика Ванг / Фото: Associated Press

Образ Джессика дополнила черными лакированными босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках и золотыми украшениями в виде змей: серьгами в ушах, колье на шее и кольцом на пальце.

Джессика Ванг / Фото: Associated Press

Блогер сделала укладку с мокрым эффектом, макияж с коричневой помадой и завершила лук темно-коричневым маникюром и педикюром.

Джессика Ванг / Фото: Associated Press

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