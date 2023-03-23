Без бюстгальтера: азиатская звезда реалити пришла на церемонию в "голом" платье

Кристин Чиу выбрала для своего появления откровенный наряд, в котором продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный бюст.
Звезда реалити-шоу Bling Empire от Netflix — Кристин Чиу — посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии Fashion Trust US Awards.
Светская львица обратила на себя внимание смелым аутфитом. На ней было экстравагантное красное "голое" платье-сетка, под которым было черное белье. Поскольку Кристин не надела бюстгальтер, ее бюст выглядел соблазнительно.
Образ Чиу дополнила кожаным черным поясом-корсетом с перфорацией, который подчеркнул ее тонкую талию.
Красавица обула бежевые босоножки на высокой платформе и каблуке. Волосы она собрала в низкий хвост, сделала макияж с черными стрелками и украсила уши лаконичными черными серьгами.
К слову, реалити-шоу Bling Empire посвящено жизни богатых американцев из Восточной и Юго-Восточной Азии, светских львиц, обитающих в районе Лос-Анджелеса и которых называют богатыми азиатами.
Напомним, новозеландская хореограф и танцовщица Перрис Гебель пришла на премию в черном прозрачном асимметричном платье с американской проймой и рюшами, которое обнажало ее бедра и бока. Бюстгальтер девушка решила не надевать, а на соски она наклеила серебряные снежинки.
Читайте также:
- Без белья и с дыркой у подмышки: Кейт Бекинсэйл в "голом" платье оконфузилась на светской церемонии
- Сделала более 100 пластических операций: британская телеведущая в мини-платье похвасталась большой грудью
- На пляже в Майами: немецкая актриса в черном купальнике-бандо продемонстрировала стройную фигуру и татуировку