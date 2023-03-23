Без бюстгальтера: азиатская звезда реалити пришла на церемонию в "голом" платье

Кристин Чиу выбрала для своего появления откровенный наряд, в котором продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный бюст.

Звезда реалити-шоу Bling Empire от Netflix — Кристин Чиу — посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии Fashion Trust US Awards.

Светская львица обратила на себя внимание смелым аутфитом. На ней было экстравагантное красное "голое" платье-сетка, под которым было черное белье. Поскольку Кристин не надела бюстгальтер, ее бюст выглядел соблазнительно.

Кристин Чиу / Фото: Associated Press

Образ Чиу дополнила кожаным черным поясом-корсетом с перфорацией, который подчеркнул ее тонкую талию.

Красавица обула бежевые босоножки на высокой платформе и каблуке. Волосы она собрала в низкий хвост, сделала макияж с черными стрелками и украсила уши лаконичными черными серьгами.

Кристин Чиу / Фото: Associated Press

К слову, реалити-шоу Bling Empire посвящено жизни богатых американцев из Восточной и Юго-Восточной Азии, светских львиц, обитающих в районе Лос-Анджелеса и которых называют богатыми азиатами.

Напомним, новозеландская хореограф и танцовщица Перрис Гебель пришла на премию в черном прозрачном асимметричном платье с американской проймой и рюшами, которое обнажало ее бедра и бока. Бюстгальтер девушка решила не надевать, а на соски она наклеила серебряные снежинки.

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