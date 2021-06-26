Без бюстгальтера: Белла Хадид посетила показ Dior в смелом наряде

Знаменитость решила выбрать необычный наряд.

24-летняя супермодель Белла Хадид стала одной из гостей показа мужской коллекции Dior, который состоялся 25 июня в Париже. Девушка появилась с ног до головы одета в вещи от модного дома, но без эпатажа ее появления на публике не происходят и в этот раз Хадид вышла без нижнего белья.

На модели был черный топ-водолазка, который знатно просвечивался и обнажал грудь знаменитости, его она сочетала с зелеными брюками-клеш в змеиный принт и с точно таким же рисунком дипломатом.

Белла Хадид / Getty Images

Дополнили образ брошка на горловине топа с буквами CD (Christian Dior), черные лакированные туфли и солнцезащитные очки с длинной цепочкой, украшенной драгоценными камнями.

Белла Хадид / Getty Images

Помогал в создании этой коллекции Dior бойфренд Кайли Дженнер Трэвис Скотт. Это стало первым полноценным сотрудничеством с музыкантом за 74 года существования дома моды.

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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