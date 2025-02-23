Без бюстгальтера: Белла Торн в "голом" наряде приехала на день рождения Пэрис Хилтон

27-летняя актриса и певица в откровенном образе total black пришла на вечеринку.

Белла Торн попала в объективі папарацци, когда шла на вечеринку по случаю дня рождения Пэрис Хилтон. Празднование светская львица организовала в одном из заведений в Лос-Анджелесе.

Белла выбрала для такого события провокационный образ. На ней было черное кружевное боди, под которым не было бюстгальтера, поэтому девушка сверкала своей пышной сексуальной грудью.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Лук Торн дополнила черной шелковой юбкой макси и розовыми туфлями-лодочками. А еще у звезды была розовая сумочка.

Актриса сделала укладку, вечерний макияж и красный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – браслетом и кольцом.

Напомним, Белла Торн в красивых босоножках и платье с разрезом до талии появилась на вечеринке.

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