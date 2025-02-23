Без бюстгальтера: Белла Торн в "голом" наряде приехала на день рождения Пэрис Хилтон

27-летняя актриса и певица в откровенном образе total black пришла на вечеринку.
Белла Торн попала в объективі папарацци, когда шла на вечеринку по случаю дня рождения Пэрис Хилтон. Празднование светская львица организовала в одном из заведений в Лос-Анджелесе.
Белла выбрала для такого события провокационный образ. На ней было черное кружевное боди, под которым не было бюстгальтера, поэтому девушка сверкала своей пышной сексуальной грудью.
Лук Торн дополнила черной шелковой юбкой макси и розовыми туфлями-лодочками. А еще у звезды была розовая сумочка.
Актриса сделала укладку, вечерний макияж и красный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – браслетом и кольцом.
Напомним, Белла Торн в красивых босоножках и платье с разрезом до талии появилась на вечеринке.
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