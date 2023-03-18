Без бюстгальтера: Бейонсе в "голом" платье продемонстрировала сексуальную грудь

41-летняя поп-звезда вместе с мужем традиционно организовала вечеринку после церемонии "Оскар".
Бейонсе опубликовала в Instagram фотографии своего роскошного и обольстительного образа, в котором она появилась на эксклюзивной вечеринке после вручения премии "Оскар". Афтепати состоялось в исторической гостинице Chateau Marmont в Западном Голливуде.
Перед фотокамерой артистка предстала в обтягивающем золотистом прозрачном платье от Dolce & Gabbana, усыпанном кристаллами Swarovski. Под наряд звезда не одела бюстгальтер. Соски она прикрыла золотистыми наклейками-крестиками. Бейонсе продемонстрировала пышную сексуальную грудь.
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Талию она подчеркнула золотистым металлическим корсетом, декорированным замками и ключами.
Певица дополнила лук идеально ровной укладкой, макияжем в бронзово-нюдовых оттенках и стильными прямоугольными очками.
На одном из снимков Бейонсе позирует в объятиях своего мужа Джей-Зи.
Напомним, на церемонии "Грэмми" Бейонсе продемонстрировала сразу два аутфита. Сначала она сияла в платье-бюстье с серебряной юбкой от бренда Gucci, а затем появилась в черном бархатном наряде от Schiaparelli.
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