Без бюстгальтера: Бейонсе в "голом" платье продемонстрировала сексуальную грудь

Бейонсе опубликовала в Instagram фотографии своего роскошного и обольстительного образа, в котором она появилась на эксклюзивной вечеринке после вручения премии "Оскар". Афтепати состоялось в исторической гостинице Chateau Marmont в Западном Голливуде.

Перед фотокамерой артистка предстала в обтягивающем золотистом прозрачном платье от Dolce & Gabbana, усыпанном кристаллами Swarovski. Под наряд звезда не одела бюстгальтер. Соски она прикрыла золотистыми наклейками-крестиками. Бейонсе продемонстрировала пышную сексуальную грудь.

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Талию она подчеркнула золотистым металлическим корсетом, декорированным замками и ключами.

Певица дополнила лук идеально ровной укладкой, макияжем в бронзово-нюдовых оттенках и стильными прямоугольными очками.

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

На одном из снимков Бейонсе позирует в объятиях своего мужа Джей-Зи.

Напомним, на церемонии "Грэмми" Бейонсе продемонстрировала сразу два аутфита. Сначала она сияла в платье-бюстье с серебряной юбкой от бренда Gucci, а затем появилась в черном бархатном наряде от Schiaparelli.

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