Без бюстгальтера: бразильская модель в платье с глубоким декольте собралась на прогулку

Синди Мелло не любит надевать белье под наряды.

Бразильская модель Синди Мелло опубликовала в Instagram снимки своего обольстительного образа, в котором она собралась на вечернюю прогулку во время отдыха на Ибице.

Синди Мелло/Instagram Синди Мелло

На девушке было длинное белое платье с американским проемом и глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера.

Синди Мелло/Instagram Синди Мелло

Лук Мелло дополнила белыми шлепками и нежно-розовой сумкой. Синди сделала идеально ровную укладку с ровным пробором, легкий макияж, уши украсила лаконичными серьгами, а шею – цепочкой с подвеской.

Синди Мелло/Instagram Синди Мелло

Напомним, Синди Мелло посетила благотворительный летний гала-концерт Gala One в Сен-Тропе в черном платье от бренда Christopher Esber с пикантным декольте, вырезом на животе и драпировкой на бедрах.

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