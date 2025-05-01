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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Без бюстгальтера: британская актриса в кружевном платье появилась на премьере фильма "Громовержцы*"

Анна Джон-Кеймен в пикантной одежде появилась на премьере супергеройского экшена от Marvel.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Анна Джон-Кеймен

Анна Джон-Кеймен / © Associated Press

Британская актриса Анна Джон-Кеймен посетила премьеру фильма "Громовержцы*" в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке звезда появилась в закрытом черном кружевном платье с длинными рукавами и небольшим шлейфом, под которым не было бюстгальтера. Наряд имел высокий разрез до бедра, вырез на туловище и перламутровые цветочные аппликации из пайеток.

/ © Associated Press

© Associated Press

Аутфит Анна дополнила черными босоножками на шпильках. Джон-Кеймен собрала волосы в гладкий хвост, сделала макияж с красной помадой, украсила уши серьгами-люстрами с камнями, а руки – кольцами с камнями.

Напомним, фильм «Громовержцы*» с 1 мая в украинском прокате.

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