Без бюстгальтера: британская актриса в откровенном платье блеснула сосками на церемонии

Ли-Энн Пиннок надела на светское мероприятие ажурный наряд.
Британская актриса Ли-Энн Пиннок посетила церемонию вручения наград GQ "Муж года" в Лондоне.
Для своего появления звезда выбрала откровенный лук. На ней было черное ажурное платье в сетку, украшенное цветочными аппликациями из черных и перламутровых пайеток. Наряд имел вырез на животе и высокий разрез до бедра.
На Ли-Энн не было бюстгальтера, поэтому она сверкала перед присутствующими сосками.
Аутфит Пиннок дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала прическу с плетением на макушке и выпущенными спереди прядями, макияж с шоколадной помадой, френч с акцентным оранжевым оттенком и оранжевый педикюр. Украшения с бриллиантами завершили образ актрисы.
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