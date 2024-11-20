Без бюстгальтера: британская актриса в откровенном платье блеснула сосками на церемонии

Британская актриса Ли-Энн Пиннок посетила церемонию вручения наград GQ "Муж года" в Лондоне.

Для своего появления звезда выбрала откровенный лук. На ней было черное ажурное платье в сетку, украшенное цветочными аппликациями из черных и перламутровых пайеток. Наряд имел вырез на животе и высокий разрез до бедра.

Ли-Энн Пиннок / Фото: Associated Press

На Ли-Энн не было бюстгальтера, поэтому она сверкала перед присутствующими сосками.

Ли-Энн Пиннок / Фото: Associated Press

Аутфит Пиннок дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала прическу с плетением на макушке и выпущенными спереди прядями, макияж с шоколадной помадой, френч с акцентным оранжевым оттенком и оранжевый педикюр. Украшения с бриллиантами завершили образ актрисы.

Ли-Энн Пиннок / Фото: Associated Press

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