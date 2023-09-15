Без бюстгальтера: британская модель сверкнула сосками на модном ивенте в Лондоне

Звезды часто появляются на ивентах без белья, чтобы привлечь к себе внимание.

Британская модель и актриса Тали Леннокс посетила мероприятие Vogue World: London 2023, которое состоялось в Королевском театре Друри-Лейн в Лондоне.

Знаменитость выбрала для своего появления пикантный аутфит. Она надела романтическое красное платье, которое просвечивалось, с паетками и рюшами, а поскольку Тали была без бюстгальтера, она сверкала на публику сосками.

Тали Леннокс / Фото: Associated Press

Лук Леннокс дополнила черными туфлями с округлым мысом. Модель распустила волосы, сделала макияж с интересными красными стрелками. В ушах у нее были лаконичные серьги-кольца, а на пальцах – кольца. Свой образ Тали завершила экстравагантным маникюром.

Тали Леннокс / Фото: Associated Press

Тали Леннокс / Фото: Associated Press

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