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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: британская модель в голубом наряде позировала на ночном Занзибаре
Джессика Гейл продемонстрировала соблазнительный аутфит на отдыхе.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – поделилась в Instagram новой фотографией из отпуска на Занзибаре.
На этот раз блондинка сфотографировалась в ночное время у бассейна. Она позировала в нежном и пикантном одновременно образе. На Джесс был голубой наряд, состоявший из юбки и двух полосок, прикрывавших ее соблазнительную грудь. На девушке не было бюстгальтера.
Гейл распустила волосы и сделала легкий макияж с пышными накладными ресницами и бежевой помадой.
Напомним, ранее Джессика Гейл похвасталась стройной фигурой в романтическом желтом купальнике с рюшами.