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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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198
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера: британская модель в голубом наряде позировала на ночном Занзибаре

Джессика Гейл продемонстрировала соблазнительный аутфит на отдыхе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – поделилась в Instagram новой фотографией из отпуска на Занзибаре.

На этот раз блондинка сфотографировалась в ночное время у бассейна. Она позировала в нежном и пикантном одновременно образе. На Джесс был голубой наряд, состоявший из юбки и двух полосок, прикрывавших ее соблазнительную грудь. На девушке не было бюстгальтера.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Гейл распустила волосы и сделала легкий макияж с пышными накладными ресницами и бежевой помадой.

Напомним, ранее Джессика Гейл похвасталась стройной фигурой в романтическом желтом купальнике с рюшами.

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