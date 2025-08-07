Без бюстгальтера: британская модель в голубом наряде позировала на ночном Занзибаре

Джессика Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – поделилась в Instagram новой фотографией из отпуска на Занзибаре.

На этот раз блондинка сфотографировалась в ночное время у бассейна. Она позировала в нежном и пикантном одновременно образе. На Джесс был голубой наряд, состоявший из юбки и двух полосок, прикрывавших ее соблазнительную грудь. На девушке не было бюстгальтера.

Джессика Гейл

Гейл распустила волосы и сделала легкий макияж с пышными накладными ресницами и бежевой помадой.

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Напомним, ранее Джессика Гейл похвасталась стройной фигурой в романтическом желтом купальнике с рюшами.