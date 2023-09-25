Без бюстгальтера: британская модель в сексуальном образе снялась в фотосессии

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram фотографии из пикантной фотосессии.

Красавица предстала перед камерой без бюстгальтера. На ней были голубые джинсы и джинсовая куртка, которой она прикрыла свою обнаженную грудь.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла похвасталась не только сексуальным бюстом, но и плоским животом. Она выглядела очень соблазнительно.

Арабелла Чи/Instagram

Чи сделала аккуратную укладку и максимально естественный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги-кольца,

а на шее – цепочка с подвеской.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи в миниатюрном бикини похвасталась сексуальной фигурой.

Читайте также: