Без бюстгальтера: британская модель в вязаном мини-платье вышла на прогулку

Арабелла Чи в сексуальном луке позировала на испанском курорте.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – поделилась с фолловерами в Instagram новыми фотографиями с отдыха на Ибице.

Блондинка вышла на прогулку в соблазнительном образе. На ней было вязано мини-платье кремового цвета с обнаженной спиной. Под нарядом не было бюстгальтера, что придало ее луку сексуальности.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла накрутила локоны и сделала красивую прическу, на лицо она надела солнцезащитные очки.

Арабелла Чи/Instagram

"Летняя крошка", — подписала снимки Чи.

Напомним, ранее Арабелла Чи в ярком бикини похвасталась сексуальными ягодицами.

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