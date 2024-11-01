Без бюстгальтера: британская певица блеснула пышной грудью на церемонии

Британская артистка Charli XCX не любит носить нижнее белье. На церемонию вручения наград WSJ Innovator Awards 2024 в Музее современного искусства в Нью-Йорке она пришла без него. Фотографы ее запечатлели перед входом на мероприятие.

На звезде было черное длинное платье по фигуре с вырезом на спине, которое от вспышек фотокамер просвечивалось, поэтому артистка блеснула пышной грудью и сосками.

Charli XCX / Фото: Getty Images

Аутфит Charli XCX дополнила черными замшевыми остроносыми босоножками на шпильках и черным клатчем. Она сделала аккуратную укладку, макияж с черными стрелками и розовой помадой и украсила уши зелеными серьгами.

Напомним, Charli XCX на музыкальную премию Brit Awards 2023 в Лондоне также пришла без бюстгальтера и продемонстрировала обнаженную грудь. Она предстала в прозрачном белом длинном платье с американской проймой и со шлейфом от Ludovic de Saint Sernin, которое было по всей длине украшено логотипом бренда из стразов.

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