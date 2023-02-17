Без бюстгальтера: британская певица в платье-сетке блеснула пышной грудью на фэшн-шоу

Чтобы оказаться в центре внимания любого мероприятия, звезды появляются на них в провокационных луках. Наша героиня этому подтверждение.
В Лондоне в рамках Недели моды состоялся показ бренда Fashion East. Среди гостей шоу наше внимание привлекла 25-летняя певица Грэйс Картер.
Девушка выбрала для своего появления откровенный образ. На ней было сине-черное обтягивающее платье-сетка длины макси, под которое она надела черные трусы с высокой посадкой. Поскольку бюстгальтер отсутствовал, Грейс сверкнула пышной грудью.
Картер обула черные босоножки, сделала гладкий пучок, максимально естественный макияж, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а шею – золотой цепочкой. Французский маникюр завершил смелый аутфит звезды.
Напомним, модель из Саудовской Аравии Роз пришла на Неделю моды в Нью-Йорке в коротком желтом платье, расшитом стразами, с драпировкой и асимметричным подолом.
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