Без бюстгальтера: британская певица в полупрозрачном платье блеснула соблазнительной грудью

Артистка Поппи Аджуда попала в объективы папарацци, когда шла на афтепати бренда Burberry после его показа, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне.

Для такого события звезда выбрала пикантный лук. На ней было полупрозрачное платье с асимметричным подолом. Под нарядом на Поппи не было бюстгальтера, поэтому она сверкала перед присутствующими своей соблазнительной грудью, а также татуировкой под декольте.

Поппи Аджуда / Фото: Getty Images

Аутфит Аджуда дополнила черным клатчем и черными лакированными босоножками на очень высоких платформах и каблуках.

Певица собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж в нюдово-бежевых тонах, уши украсила длинными серьгами, а руки – браслетом и кольцами.

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