Без бюстгальтера: британская певица в прозрачном кэтсьюте появилась на красной дорожке

Звезды часто приходят на светские мероприятия без белья.

Британская певица Джесс Глинн посетила церемонию награждения премии Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, которая состоялась в The Roundhouse в Лондоне.

Для появления на красной дорожке звезда выбрала пикантный аутфит. На ней был черный прозрачный кружевной кэтсьют с цветами, под который она надела только черные трусы. Обнаженную грудь Джесс прикрыла черным стильным кожаным тренчем, который имел по бокам шлейфы.

Джесс Глинн / Фото: Getty Images

Аутфит Глинн дополнила лакированными остроносыми сапогами на шпильках. Рыжие волосы артистка собрала в хвост, сделала макияж с серебряными тенями на веках и украсила уши массивными бриллиантовыми серьгами.

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