Без бюстгальтера: британская певица в прозрачном кэтсьюте появилась на красной дорожке

Звезды часто приходят на светские мероприятия без белья.
Британская певица Джесс Глинн посетила церемонию награждения премии Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, которая состоялась в The Roundhouse в Лондоне.
Для появления на красной дорожке звезда выбрала пикантный аутфит. На ней был черный прозрачный кружевной кэтсьют с цветами, под который она надела только черные трусы. Обнаженную грудь Джесс прикрыла черным стильным кожаным тренчем, который имел по бокам шлейфы.
Аутфит Глинн дополнила лакированными остроносыми сапогами на шпильках. Рыжие волосы артистка собрала в хвост, сделала макияж с серебряными тенями на веках и украсила уши массивными бриллиантовыми серьгами.
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